Только постоянным клиентам: В Топкинском районе пресекли торговлю спиртом

СЕГОДНЯ 04:55 2018-11-11T04:55:30+03:00

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В Топкинском районе задержали трех человек за незаконную торговлю спиртом. Двум из них грозит административное наказание, третьему – уголовное.

Полицейские провели проверочную закупку, в ходе которой были задержаны два человека – они сбывали спиртосодержащую жидкость постоянным клиентам. В отношении них были составлены административные протоколы, которые предусматривают штраф в размере двух тысяч рублей. Кроме того, была изъята спиртосодержащая продукция.

Еще один торговец спиртом был задержан в селе Топки. Здесь участковый уличил в незаконной торговле алкоголем 63-летнюю пенсионерку. Причем ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь ей грозит уголовная ответственность – женщину ждет штраф до 80 тысяч рублей или год исправительных работ, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.