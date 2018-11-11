2018-11-11T04:55:30+03:00
Происшествия

Только постоянным клиентам: В Топкинском районе пресекли торговлю спиртом

Задержаны три человека
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Топкинском районе задержали трех человек за незаконную торговлю спиртом. Двум из них грозит административное наказание, третьему – уголовное.

Полицейские провели проверочную закупку, в ходе которой были задержаны два человека – они сбывали спиртосодержащую жидкость постоянным клиентам. В отношении них были составлены административные протоколы, которые предусматривают штраф в размере двух тысяч рублей. Кроме того, была изъята спиртосодержащая продукция.

Еще один торговец спиртом был задержан в селе Топки. Здесь участковый уличил в незаконной торговле алкоголем 63-летнюю пенсионерку. Причем ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь ей грозит уголовная ответственность – женщину ждет штраф до 80 тысяч рублей или год исправительных работ, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчане напуганы «пожаром» в цирке
Житель Новокузнецка избил пенсионерку за медлительность
Житель Новокузнецка заплатил за кнопочный телефон больше 10 тысяч рублей
После пожара на Западной в Кемерове возбудили уголовное дело
Видео: В Кемерове горит частный дом на улице Западной
В Кузбассе участковый вызволил пенсионера из квартирного плена
Какой будет погода 11 ноября в Кузбассе
Появилось видео смертельного наезда трактора на женщину в Шерегеше
Сергей Цивилев поздравил кузбасских полицейских с профессиональным праздником
Жителей Кемерова просят приютить выброшенных на мороз котят
Житель Кемерова заготовил к новогодним праздникам партию марихуаны
В Шерегеше тракторист насмерть сбил женщину во время уборки снега
Появилось фото кузбасской чупакабры
В Кузбассе пассажирский автобус протаранил ограждение автовокзала
Кузбасские полицейские дали советы водителям
Мэрию Кемерова заставили ликвидировать незаконные свалки
В Кемерове призывника-студента оштрафовали за уклонение от армии
Жители Кузбасса вышли на уборку снега
Шерегеш будет охранять экипаж Росгвардии
Кузбасских полицейских наградили за спасение тонувшего ребенка
В Кемерове эвакуировали посетителей торгового центра
В Кемерове из горящей многоэтажки спасли мужчину