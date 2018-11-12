Жена Кобзона посетила кемеровский колледж, названный в честь певца

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-12T13:59:06+03:00

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В понедельник, 12 ноября, в Кемерово приехала супруга Иосифа Кобзона. Нелли Кобзон побывала в Кемеровском колледже культуры и искусств, которому присвоили имя народного артиста.

- Хочу сказать огромное спасибо губернатору, дирекции колледжа за ту инициативу, которая была проявлена, и то, что этот замечательный колледж назван именем Иосифа Давыдовича Кобзона. Он успел здесь три раза выступить. Первый раз в 1962 году. Для меня и семьи почетно ваше решение, - отметила Нелли Кобзон.

Супруга знаменитого певца передала музею колледжа книги Иосифа Кобзона.

Участвовавший в мероприятии губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил, что в регионе появится премия имени Иосифа Кобзона. 10 лучших студентов-вокалистов будут получать ежемесячную доплату к стипендии.

«Жаль, что подрастающее поколение не смогло побывать на концертах Иосифа Давыдовича, он был великим артистом. Стены здания колледжа культуры и искусств помнят эти замечательные выступления и будут гордо носить имя певца», - отметил Сергей Цивилев.