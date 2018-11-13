2018-11-13T05:21:30+03:00
Общество

50 новых автобусов поступили в школы и на автотранспортные предприятия Кузбасса

Ключи водителям вручил Сергей Цивилев
Екатерина БОРМОТОВА
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50 новых автобусов поступили в школы и на автотранспортные предприятия Кузбасса50 новых автобусов поступили в школы и на автотранспортные предприятия Кузбасса
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В Кузбасс поступили 50 новых автобусов. Большинство из них будет перевозить кузбасских школьников из отдаленных территорий.

В понедельник губернатор Кемеровской области встретился с водителями, которые будут работать на новом транспорте. В школы 18 территорий Кузбасса отправились 36 автобусов «ПАЗ» на 24 места для пассажиров и четыре автобуса «ГАЗ» на 12 мест.

В автобусах предусмотрено автоматическое ограничение скорости – не более 60 километров в час. В транспортные средства встроены тахографы, системы пожаротушения и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Впервые в российской практике система навигации настроена так, что родители могут отслеживать передвижение автобусов через электронный дневник ребенка.

- Событие для нас очень важное. В первую очередь мы отправляем автобусы в школы, которые расположены в труднодоступных районах. Они будут собирать учеников из самых отдаленных сел. Это первые шаги в обеспечении школ автобусами и обновлении парка пассажирского транспорта. И мы будем продолжать эту работу, - отметил Сергей Цивилев.

Еще 10 автобусов марки «ЛЕАЛ 525665» на 44 пассажирских места пополнили парки автопредприятий области. Они будет работать на пригородных маршрутах в Ленинске-Кузнецком, Березовском, Осинниках, Прокопьевске, Юрге, Кемерове, в Топкинском, Гурьевском и Яшкинском районах.

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