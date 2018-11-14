Новокузнецкие полицейские объявили в розыск опасных преступников
Новокузнецкие полицейские разыскивают двух мужчин, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. В настоящее время они скрываются от правоохранительных органов.
Приметы разыскиваемых:
-Добрых Виктор Иванович, 20.04.1998 года рождения, цыган. Рост около 180 сантиметров, плотного телосложения.
- Добрых Николай Васильевич, 14.08.1981 года рождения, цыган. Рост около 170 сантиметров, плотного телосложения.
Добрых Виктор. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемых, просят сообщить об этом по телефонам:
8-(3843)-74-93-29, 8-(3843)-74-14-93, 8-951-164-89-81, либо на телефон «02». Анонимность гарантируется.