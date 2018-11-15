2018-11-15T09:31:06+03:00
Бизнес-новости Кемерова

ВТБ запустил рефинансирование кредитов на рынке новостроек

С 14 ноября ВТБ расширил условия программы рефинансирования
Яков КРЫМСКИЙ
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Предложение распространяется на ипотечные кредиты, выданные на приобретение недвижимости в новостройках. Ставка по кредиту - от 9,2 процентов годовых.

Ставка доступна работникам бюджетной сферы, правоохранительных, налоговых органов по условиями программы «Люди дела». Зарплатным клиентам ВТБ предлагает ставку 9,4 процента. Для остальных категорий - под 9,7.

Также можно получить наличные средства на любые цели. Размер нового кредита - до 85 процентов стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов – до 90. Ипотека оформляется на срок до 30 лет, максимальная сумма – 30 млн руб. Кредит должен обслуживаться заемщиком в другом банке без просроченной задолженности более полугода. Строящийся объект недвижимости должен быть приобретен в рамках 214-ФЗ и аккредитован в ВТБ.

Кроме того, ВТБ упростил процедуру рефинансирования. Согласие текущего кредитора теперь не потребуется. Подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет или мобильного банка.

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