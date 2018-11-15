СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-15T13:11:41+03:00

От похолодания к потеплению: в выходные в Кузбассе будет переменчивая погода Фото: Анна ШИПИЛИНА

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В ближайшие дни погода в Кузбассе будет непостоянной: перепад температур ожидается от -4 до -30 градусов.

Похолодание, ветер и существенный перепад температур ожидаются в ближайшее время на территории Кузбасса. Так, в пятницу в регион вновь вернутся морозы. И если днем столбики термометров будут держаться в пределах -4…-9 градусов, то уже к вечеру они станут опускаться все ниже и ниже, пока не достигнут -23…-28 градусов. Впрочем, местами будет немного теплее – около -17…-22 градусов. Ощутимее всего последствия устанавливающегося антициклона почувствуют жители северных районов Кемеровской области. По югу будет теплее, ожидается снег.

Днем в субботу столбики термометров поднимутся не выше -13…-17 градусов, местами – до -6. Ночью же по северо-востоку области возможно похолодание до -30. Впрочем, в среднем по области ожидается не ниже -22 градусов.

В воскресенье влияние антициклона продолжится, поэтому днем осадков практический не будет. Температура воздуха днем ожидается в пределах -8…-13 градусов, ночью – от 17 до 22 градусов мороза, а по северу – до -27.

- С понедельника за счет прохождения теплого атмосферного фронта начнется потепление, и днем температура будет в пределах -9…-14 градусов, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.