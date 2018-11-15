В Кузбассе планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-15T14:07:21+03:00

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В Кемеровской области планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня. Губернатор Сергей Цивилев поручил до конца декабря разработать необходимые документы и подать заявку в Минобразования России.

В четверг в администрации региона состоялось заседание совета ректоров, на котором присутствовали руководители промышленных предприятий, а также депутаты областного Совета.

- Без решения проблем «золотого треугольника» (наука-образование-производство) невозможно осуществить технологический рывок. Как показывает практика, готовить специалистов за пределами Кузбасса неэффективно, так как молодежь не возвращается. Поэтому нужно создать в регионе все условия для учебы и трудоустройства, - отметил Цивилев.

Он подчеркнул, что национальный проект «Образование» предусматривает инструменты для развития системы высшего образования и научных исследований в стране. Одним из ключевых инструментов является создание научно-образовательных центров мирового уровня. В стране запланировано открытие не менее 15 таких центров. Причем один из них может появиться в Кузбассе.

Губернатор Кузбасса поручил подготовить документы и подать заявку в Министерство науки и высшего образования России для участия региона в федеральной программе. Планируется, что центр объединит усилия научных организаций, вузов и промышленных предприятий, что позволит усилить работу в сфере подготовки профессиональных кадров и востребованных специалистов.