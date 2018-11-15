Неожиданно свободно: на кемеровских улицах нет пробок
По данным «Яндекс.Пробки», загруженность основных дорог составляет 0 баллов
Архив КП. Фото: Отдел ГИБДД по городу Кемерово
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По данным «Яндекс. Пробки», сегодняшним вечером необычно легко можно проехать по основным дорогам Кемерова. Их загруженность составляет 0 баллов.
Так, свободен проспект Ленина в направлении к центру. Вместо четырех баллов здесь сейчас ноль. Такая же картина наблюдается по проспекту Шахтеров – Кузнецкому мосту по направлению в центр.
Вместо трех баллов также нулевая загруженность на улице Тухачевского по направлению в центр. Легко можно проехать по Сибиряков-Гвардейцев по направлению к Терешковой.
Рекомендует поторопиться: скоро наступит час пик, и такой легкости передвижения может уже и не быть!