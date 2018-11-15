2018-11-15T14:39:42+03:00
Общество

Неожиданно свободно: на кемеровских улицах нет пробок

По данным «Яндекс.Пробки», загруженность основных дорог составляет 0 баллов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Архив КП. Фото: Отдел ГИБДД по городу КемеровоАрхив КП. Фото: Отдел ГИБДД по городу Кемерово
Изменить размер текста:

По данным «Яндекс. Пробки», сегодняшним вечером необычно легко можно проехать по основным дорогам Кемерова. Их загруженность составляет 0 баллов.

Так, свободен проспект Ленина в направлении к центру. Вместо четырех баллов здесь сейчас ноль. Такая же картина наблюдается по проспекту Шахтеров – Кузнецкому мосту по направлению в центр.

Вместо трех баллов также нулевая загруженность на улице Тухачевского по направлению в центр. Легко можно проехать по Сибиряков-Гвардейцев по направлению к Терешковой.

Рекомендует поторопиться: скоро наступит час пик, и такой легкости передвижения может уже и не быть!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При губернаторе Кузбасса появится Совет по образованию
В Кузбассе планируют создать научно-образовательный центр мирового уровня
Одна авиакомпания отказалась летать вечером из Кемерова в Москву
От похолодания к потеплению: в выходные в Кузбассе будет переменчивая погода
В Междуреченске детскую площадку разобрали через час после установки
Кемерово и Новокузнецк вошли в пятерку городов с лучшими дорогами
Будет холодно: синоптики Кузбасса дали предварительный прогноз погоды на Новый год
В Шерегеше выберут короля и королеву сезона
ВТБ запустил рефинансирование кредитов на рынке новостроек
Кемеровчан возмутил транспортный коллапс во дворе
В Кузбассе профинансируют лучшие высокотехнологические стартапы
Кемеровчанина-должника арестовали за уклонение от обязательных работ
В Кузбассе два депутата лишились своих полномочий
В Кузбассе повторно закрыли опасную обогатительную фабрику
В Кемерове из горящей девятиэтажки спасли 26 человек
В Кузбассе появился еще один генерал
В Кузбассе задержали похитителя женских колгот
В Новокузнецке пройдет суд по делу обманутых туристов «Кругосвета»
Жительнице Кемерова пересадили печень за счет дополнительной квоты
Жителей Кузбасса предупреждают о метелях
Дед Мороз приехал к детям в поселок Трещевский
В Кемерове трамвай столкнулся с автобусом
В Кемерове иномарка сбила мужчину
Новокузнецкие полицейские объявили в розыск опасных преступников
«Переключал песню»: Житель Кузбасса без прав сбил пешехода
В Кемерове карманница обворовала школьницу в автобусе