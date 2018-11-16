2018-11-16T03:07:23+03:00
Общество

Пропавшего без вести новокузнечанина нашли в сугробе

Мужчину на улице бросили новые друзья, когда закончилось спиртное
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке сотрудники Росгвардии случайно обнаружили мужчину, который числился как без вести пропавший. Местный житель лежал на снегу – здесь его бросили новые друзья после того, как закончились деньги на спиртное.

Днем экипаж Росгвардии патрулировал Центральный район города. На улице Металлургов бойцы заметили лежащего на снегу гражданина – он не мог самостоятельно встать. Как оказалось, подняться 42-летний горожанин не может из-за алкогольного опьянения.

Новокузнечанин рассказал, что распивал спиртное в компании новых друзей. Однако, когда у него закончились деньги на спиртное, они бросили мужчину на улице.

– Проверка личности новокузнечанина показала, что он находится в розыске, как без вести пропавший. С лета его разыскивают родственники, – рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Мужчину передали сотрудникам полиции.

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