2018-11-17T07:53:51+03:00
Общество

Первый фирменный электропоезд «Шерегеш экспресс» доставил пассажиров на горнолыжный курорт

Почетным пассажиром стал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Instagram пресс-службы администрации города НовокзнецкаФото: Instagram пресс-службы администрации города Новокзнецка
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В самый первый рейс отправился сегодняшним утром электропоезд «Шерегеш-экспресс» старт фирменному электропоезду дал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

На привокзальной площади в честь отправления фирменного поезда состоялся небольшой праздник. Девушки в костюмах йети исполняли зажигательные танцы, а собравшиеся на площади с удовольствием танцевали вместе с ними. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт первой электричке и стал ее почетным пассажиром. К слову, время отправления электропоезда – 06:28.

Фото: Instagram пресс-службы администрации города Новокзнецка

Фото: Instagram пресс-службы администрации города Новокзнецка

Всего за три часа электричка доставила пассажиров в Чугунаш, где их уже ждали автобусы. А сразу после того, как «Шерегеш-экспресс» прибыл в пункт назначения, среди пассажиров разыграли две термокружки и «золотой абонемент» на электричку на время всего сезона 2018-2019 года.

Сергей Цивилев обратил внимание на то, что все шесть вагонов были заполены пассажирами. Глава региона предложил сделать так, что "Шерегеш-экспресс" ходил ежедневно, а не только в выходные дни.

Фото: Instagram пресс-службы администрации города Новокзнецка

Фото: Instagram пресс-службы администрации города Новокзнецка

Напомним, электропоезд «Шерегеш-экуспресс» будет курсировать с ноября по март. В составе есть вагоны эконом-класса, цена билетов в которых составляет 150 рублей, а также вагон первого класса с билетами стоимостью 300 рублей. От Чугунаша до Шерегеша можно добраться на автобуса.

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