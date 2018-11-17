2018-11-17T12:14:32+03:00
Общество

В Белово готовятся к запуску колеса обозрения

Новый аттракцион сможет принять посетителей через две недели
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Типичное Белово"Фото: vk.com, "Типичное Белово"
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В парке «Центральный», что в городе Белово, в скором времени начнет работу новый аттракцион – колесо обозрения.

Сейчас на главной строительной площадке города завершаются работы по обустройству парка. Главным подарком горожанам станет новое колесо обозрения высотой 28,4 метра. Оно уже полностью смонтировано, установлены закрытые кабинки, а рабочие приступили к пуско-наладочным работам. Планируется, что уже в конце ноября горожане смогут посмотреть на город с высоты.

- Новое колесо обозрения выполнено с применением современных технологий и может работать в зимний период при температуре до – 20 градусов, - отметили в пресс-службе администрации города Белово. - А чтобы люди чувствовали себя комфортно на высоте, где потоки воздуха сильнее и холоднее, чем на земле, часть кабинок – с подогревом.

К слову, это не единственный подарок, который получат беловчане от представтелей крупного бизнеса. Так, здесь уже установлены колесо обозрения для детей, экстремальные качели, несколько каруселей, «перевернутый дом», зеркальный лабиринт многое другое.

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