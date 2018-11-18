2018-11-18T05:55:53+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса обманул пять человек на 80 тысяч рублей

Мошенник предлагал кредиты в соцсетях
Кирилл ЧАЩИН
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Житель Белова в соцсетях обманул пять человек, похитив у них более 80 тысяч рублей. Мошенник предлагал оформить кредит и выманивал деньги на «страховку».

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, 27-летний кузбассовец обманул четырех жителей Республики Тыва и жителя города Мирный Архангельской области.

Житель поселка Краснобродский разместил в соцсетях объявление об оказании помощи в оформлении кредитов. Потерпевшие сами написали мошеннику, желая получить деньги.

– После этого аферист сообщал, что кредит одобрен, только для его получения необходимо оплатить страховку либо комиссию за перевод денег. После внесения платежей злоумышленник прекращал общение с обманутыми «клиентами», – рассказали в полиции.

Чтобы задержать преступника, полицейские проверил спецоперацию. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дома у обвиняемого изъяли компьютер, мобильные телефоны, а также банковские и сим-карты.

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