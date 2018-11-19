2018-11-19T13:19:27+03:00
Общество

В Новокузнецке замерзший фламинго рухнул с неба

Птица с розовым опереньем замерзла и отбилась от стаи
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Людмила КарабановаФото: Людмила Карабанова
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Экзотический для Кузбасса розовый фламинго буквально упал с неба на дорогу в Новокузнецке. Птица была замерзшей и обессилевшей.

В минувшие выходные в Новокузнецке развернулась целая спасательная операция. Причем спасать пришлось экзотическую для Кузбасса птицу – розового фламинго. Горожане, привезшие утром в понедельник на Станцию юных натуралистов фламинго, рассказали, что он буквально рухнул с неба возле шахты Ерунаковская. Было очевидно, что фламинго замерз, обессилел и нуждается в помощи, поэтому его привезли в городскую квартиру. И все выходные птица провела в ванной – отогреваясь и приходя в себя.

На Станции юных натуралистов, куда горожане привезли птицу, рассказали, что фламинго при падении травм не получил, но сейчас ему нужно найти пристанище на зиму и пропитание. Увы, остаться на Станции он не сможет: здесь попросту нет условий для содержания такой птицы.

- Мы уже связались с заповедником Кузнецкий Алатау, и его специалисты пообещали приютить фламинго до весны, - рассказали на Станции юных натуралистов.

Редкая птица уже немного обжилась в новом доме: молоденький фламинго со слегка розоватыми перышками активен, хорошо кушает и очень любопытен.

А пока новокузнечане спасают фламинго, кемеровчане переживают за лебедя, который отбился от стаи и плавает в полынье в Томи.

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