В Кузбассе стартовала акция «Улыбайся, любимая мамочка!»

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-19T16:32:54+03:00

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С 19 по 23 ноября в Кузбассе проходит акция «Улыбайся, любимая мамочка!». Благодаря ней многодетные и беременные женщины смогут обрести красивую улыбку.

Акция «Улыбайся, любимая мамочка!» приурочена ко Дню матери. В течение недели беременные женщины и многодетные матери смогут привести свои зубы в порядок и обрести ослепительную улыбку. По полису ОМС можно будет снять зубные отложения с использованием ультразвукового скаллера и пескоструйного аппарата, сделать глубокое фторирование зубов и восстановить зубы химическими композитами.

Кроме того, на базе женских консультаций пройдут лекции о том, какие проблемы с зубами могут возникнуть во время беременности, а будущим мамочкам в подарок вручат средства гигиены полости рта и сертификат на бесплатный профилактический прием.