2018-11-19T16:32:54+03:00
Общество

В Кузбассе стартовала акция «Улыбайся, любимая мамочка!»

Акция проходит в Областной клинической стоматологической поликлинике
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 19 по 23 ноября в Кузбассе проходит акция «Улыбайся, любимая мамочка!». Благодаря ней многодетные и беременные женщины смогут обрести красивую улыбку.

Акция «Улыбайся, любимая мамочка!» приурочена ко Дню матери. В течение недели беременные женщины и многодетные матери смогут привести свои зубы в порядок и обрести ослепительную улыбку. По полису ОМС можно будет снять зубные отложения с использованием ультразвукового скаллера и пескоструйного аппарата, сделать глубокое фторирование зубов и восстановить зубы химическими композитами.

Кроме того, на базе женских консультаций пройдут лекции о том, какие проблемы с зубами могут возникнуть во время беременности, а будущим мамочкам в подарок вручат средства гигиены полости рта и сертификат на бесплатный профилактический прием.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Профессор КузГТУ погиб в тройной аварии в Беловском районе
В Кузбассе организатор меховой ярмарки лишилась шуб на полмиллиона рублей
В Новокузнецке замерзший фламинго рухнул с неба
Кузбассовец сделал комплимент чужой женщине и получил топором по голове
В Кузбассе открываются новые детские спортивные площадки
Следствие настаивает на продлении ареста шести фигурантам дела «Зимней вишни»
Коса против лопаты: Кузбассовцы устроили бой из-за мусорки
В Кемерове монтируют хоккейную коробку на площади Советов
В Кузбассе на железную дорогу слили сточные воды с нефтепродуктами
В Кузбассе ночью сгорели баня и гараж с автомобилем внутри
Кемеровские спасатели вызволили из квартиры женщину с инсультом
В Шерегеше нашли заблудившегося в лесу туриста
В Кузбассе в ДТП с фурой и легковушкой пострадала 11-летняя девочка
В Кемерове неизвестные подожгли дом с хозяином внутри
В Кемерове все авиарейсы задержали из-за тумана
В Кузбассе на трассе иномарка столкнулась с фурой
Продление Московского и новое кольцо: Мэр Кемерова рассказал о строительстве дорог в 2019 году
Полуголый мужчина устроил забег по Кемерову
В Кузбассе два человека погибли в ДТП с грузовиком
Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник
Сергей Цивилев босиком пробежался по Кемерову
В Новокузнецке рабочие шли на завод пешком из-за электронного проездного
Кузбасские поэты прочтут стихи в честь Дня матери