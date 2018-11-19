Двое новокузнечан возле дома зарезали собаку

СЕГОДНЯ 18:58 2018-11-19T18:58:40+03:00

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В минувшие выходные в Новокузнецке двое мужчин жестоко расправились с собакой. Убийство животного прямо возле подъезда многоквартирного дома засняли камены видеонаблюдения.

Акт живодерства двое мужчин совершили вечером 17 ноября, в субботу. На кадрах видеокамеры видно, как двое мужчин походят к подъезду. Вместе с ними – собака. Один из мужчин достает нож и наносит удар за ударом.

- Новобайдаевка, Братьев Сизых, 14. Вот так запросто, вечерком, зарезали собаку, - прокомментировал ролик горожанин, выложивший кадры видеосъемки в сети.

После того, как нетрезвые мужчины расправились с животным, они зашли в подъезд и, ожидая лифт, увлеченно обсуждали момент убийства, активно жестикулируя. Примечательно, что в то время, когда мужчины расправлялись с животным, мимо них проходили люди. Что именно заставило их умертвить собаку возле дома, пока не известно. Так же, как и то, понесут ли они за это наказание.