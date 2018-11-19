2018-11-19T18:58:40+03:00
Происшествия

Двое новокузнечан возле дома зарезали собаку

Камеры видеонаблюдения засняли момент убийства животного
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: кадр видео vk.com, "Новокузнецк онлайн"Фото: кадр видео vk.com, "Новокузнецк онлайн"
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в Новокузнецке двое мужчин жестоко расправились с собакой. Убийство животного прямо возле подъезда многоквартирного дома засняли камены видеонаблюдения.

Акт живодерства двое мужчин совершили вечером 17 ноября, в субботу. На кадрах видеокамеры видно, как двое мужчин походят к подъезду. Вместе с ними – собака. Один из мужчин достает нож и наносит удар за ударом.

- Новобайдаевка, Братьев Сизых, 14. Вот так запросто, вечерком, зарезали собаку, - прокомментировал ролик горожанин, выложивший кадры видеосъемки в сети.

После того, как нетрезвые мужчины расправились с животным, они зашли в подъезд и, ожидая лифт, увлеченно обсуждали момент убийства, активно жестикулируя. Примечательно, что в то время, когда мужчины расправлялись с животным, мимо них проходили люди. Что именно заставило их умертвить собаку возле дома, пока не известно. Так же, как и то, понесут ли они за это наказание.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Профессор КузГТУ погиб в тройной аварии в Беловском районе
В Кузбассе стартовала акция «Улыбайся, любимая мамочка!»
В Кузбассе организатор меховой ярмарки лишилась шуб на полмиллиона рублей
В Новокузнецке замерзший фламинго рухнул с неба
Кузбассовец сделал комплимент чужой женщине и получил топором по голове
В Кузбассе открываются новые детские спортивные площадки
Следствие настаивает на продлении ареста шести фигурантам дела «Зимней вишни»
Коса против лопаты: Кузбассовцы устроили бой из-за мусорки
В Кемерове монтируют хоккейную коробку на площади Советов
В Кузбассе на железную дорогу слили сточные воды с нефтепродуктами
В Кузбассе ночью сгорели баня и гараж с автомобилем внутри
Кемеровские спасатели вызволили из квартиры женщину с инсультом
В Шерегеше нашли заблудившегося в лесу туриста
В Кузбассе в ДТП с фурой и легковушкой пострадала 11-летняя девочка
В Кемерове неизвестные подожгли дом с хозяином внутри
В Кемерове все авиарейсы задержали из-за тумана
В Кузбассе на трассе иномарка столкнулась с фурой
Продление Московского и новое кольцо: Мэр Кемерова рассказал о строительстве дорог в 2019 году
Полуголый мужчина устроил забег по Кемерову
В Кузбассе два человека погибли в ДТП с грузовиком
Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник
Сергей Цивилев босиком пробежался по Кемерову
В Новокузнецке рабочие шли на завод пешком из-за электронного проездного
Кузбасские поэты прочтут стихи в честь Дня матери