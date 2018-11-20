В Кузбассе босой мужчина с амнезией пытался вломиться в чужой дом

СЕГОДНЯ 05:42 2018-11-20T05:43:26+03:00

Мужчина не смог вспомнить, как он оказался на другом конце поселка Фото: Александр Подгорчук

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В Тяжине бойцы Росгвардии задержали пьяного мужчину, который пытался вломиться в чужой дом. Мужчина был раздет и разут и не смог пояснить причины своего поведения.

Ночью экипаж Росгвардии получил информацию о неадекватном поведении мужчины на территории чужого двора. Жительница дома на улице Молодежной рассказала, что незнакомец пробрался во двор и стал стучать в окна и двери.

Группа задержания обнаружила незваного гостя на веранде двухквартирного дома – он разбил окно и сидел внутри без верхней одежды и обуви. При виде патрульного автомобиля мужчина вымещал из помещения и попытался сбежать через соседнюю квартиру. Он разбил стеклянную дверь постройки и оказался на заднем дворе. Босой мужчина побежал по сугробам, но скрыться от погони ему не удалось.

Злоумышленника задержали – им оказался ранее неоднократно судимый за кражу, разбой и грабеж местный житель. Пьяный мужчина рассказал, что выпивал в компании друзей. Однако он не смог вспомнить, как оказался в чужом дворе на другом конце поселка.