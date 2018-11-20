Мэр Киселевска ушел в отставку

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-20T13:10:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник глава Киселевска Сергей Лаврентьев ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы города назначен Максим Шкарабейников.

Как сообщили в администрации области, во вторник на сессии совет народных депутатов Киселевского городского округа принял отставку Сергея Лаврентьева. Отмечается, что он написал заявление об уходе по собственному желанию. Лаврентьев руководил городом 16 на протяжении 16 лет.

Исполняющим обязанности главы Киселевска был назначен Максим Шкарабейников. Он с 1999 года работал в администрации Прокопьевска, а с 2016 года занимал должность первого заместителя главы города.

. Исполняющим обязанности главы города назначен Максим Шкарабейников

Максим Шкарабейников 15 декабря 1974 года в Прокопьевске. В 1997 году окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую академию по специальности «Инженер-строитель». В 2012 году он получил образование менеджера по управлению персоналом в КемГУ.

.