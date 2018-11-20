В отставку ушел прокурор Новокузнецка

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-20T13:50:12+03:00

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Прокурор Новокузнецка Михаил Платов вышел на пенсию по выслуге лет. Исполнять обязанности прокурора города будет его заместитель Александр Рудь.

Как рассказали в областной прокуратуре, у Михаила Платова закончились два срока полномочий, и он в связи с выслугой лет решил пойти в отставку. В октябре Платову исполнилось 60 лет. Он проработал в органах прокуратуры 40 лет

– Он был и хорошим учителем, и хорошим товарищем, и хорошим сослуживцем. Он мог наладить отношения не только в коллективе, но и с органами власти, – отметил прокурор Кемеровской области Павел Бухтояров.

До назначения нового прокурора Новокузнецка его обязанности будет исполнять Александр Рудь.