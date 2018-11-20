В Новокузнецке девушка умерла после секса с бутылкой

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-20T15:50:02+03:00

Любовника погибшей буду судить за смерть по неосторожности

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В Новокузнецке женщина скончалась после секса с бутылкой. Партнера погибшей будут судить за причинение смерти по неосторожности.

В августе этого года в новокузнецкую больницу доставили женщину с повреждением внутренних органов и сильным кровотечением. Врачам не удалось спасти пациентку. Оказалось, что смертельные травмы женщина получила во время сексуальных игр с использованием бутылки. Сожитель погибшей вводил в нее пластиковую бутылку объемом 0,6 литра, пишет «Сити-Н». Неосторожными движениями он нанес девушке травмы, которые оказались смертельными.

После того, как девушка скончалась, мужчина признал своею вину. На время расследования уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» обвиняемого арестовали.