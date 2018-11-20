Петроглифы «Томской писаницы» показали на фестивале в Москве

СЕГОДНЯ 19:01 2018-11-20T19:03:03+03:00

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Петроглифы музея-заповедника «Томская писаница» представили на Фестивале науки-2018, проходившем в Москве. В течение трех дней в МГУ имени М.В. Ломоносова зрителям демонстрировали копии наскальных рисунков и проводили мастер-класс по копированию петроглифов.

Стенд научно-просветительского центра был отмечен как самый посещаемый, - рассказали в музее-заповеднике. - Чтобы скопировать древние рисунки, выстраивались настоящие очереди.

Напомним, что еще три года назад петроглифы «Томской писаницы» поступили во временное пользование московского Научно-просветительского центра «Музей Сибири и Дальнего Востока». За это время стационарную экспозицию и передвижную выставку «Петроглифы на Томи» посетило более трех тысяч человек.