2018-11-20T20:31:37+03:00
Общество

В Кемерове хотят изменить систему оплаты проезда

Власти задумались о реорганизации маршрутной сети
Кирилл ЧАЩИН
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Фото:busphoto.ruФото:busphoto.ru
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В Кемерове планируют реорганизовать маршрутную сеть города и изменить систему оплаты. В столице Кузбасса могут появится билеты, фиксированные по времени.

Как отметили в администрации города, сейчас мэрия проводит анализ комплексной схемы транспортного обслуживания населения. В будущем планируется реорганизовать маршрутную сеть города с разделением маршрутов на магистральные, которые соединяют крупные пересадочные центры и несут основную нагрузку и подвозящие, перевозят пассажиров из различных точек города к пересадочным центрам.

– В целях снижения финансовой нагрузки на пассажиров, вынужденных производить пересадку между подвозящими и магистральными маршрутами, планируется рассмотреть возможность осуществления поездки с пересадками в фиксированном временном интервале с однократной оплатой, либо применения «пересадочных» тарифов (предоставление скидки при оплате проезда при пересадках), – сообщили в мэрии.

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