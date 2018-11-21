2018-11-21T03:03:03+03:00
Общество

В музее-заповеднике «Томская писаница» поселились две неясыти

Птицы пока обживаются на новом месте
Ирина АВТУШКО
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Фото: Музей-заповедник "Томская Писаница"Фото: Музей-заповедник "Томская Писаница"
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В музее-заповеднике «Томская писаница» очередное пополнение – в этот раз здесь нашли новый дом две неясыти. Птиц привезли на постоянное место жительства из центра сохранения биоразнообразия Кемеровского госуниверситета. Туда сов принесли нашедшие их местные жители - пернатые были травмированы и нуждались в лечении. Обычно сотрудники центра возвращают питомцев в окружающую среду, но иногда это бывает невозможно. Неясыти из-за полученных травм теперь жить в природе не смогут, поэтому и было принято решение приютить их в заповеднике.

-Новоселье поначалу шокировало новых постояльцев. Но, немного освоившись, неясыти успокоились и пересели на ветки, - рассказали в «Томской писанице». - Здесь за ними будут ухаживать, их жизни теперь ничего не угрожает.

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