2018-11-21T07:14:25+03:00
Общество

В декабре в Кузбасс поступит 34 автомобиля скорой помощи

Об этом заявил Сергей Цивилев
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Екатерина РОМАНОВА
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До конца года в Кемеровскую область поступят 34 новых автомобиля скорой помощи. Об этом во время выступления с Бюджетным посланием заявил губернатор Сергей Цивилев.

Продолжает обновляться парк автомобилей скорой помощи. В декабре текущего года область получит 34 новые машины. Плюс в январе 2019 года поступит еще 16 комфортабельных автомобиля «Газель» для доставки пациентов с хронической почечной недостаточностью для проведения процедур гемодиализа, - отметил Цивилев.

Также глава региона добавил, что до конца года в кузбасских городах будут смонтированы пять новых фельдшерско-акушерских пунктов. После оснащения оборудованием они будут открыты в начале 2019 года.

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