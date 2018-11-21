В декабре в Кузбасс поступит 34 автомобиля скорой помощи

СЕГОДНЯ 07:12 2018-11-21T07:14:25+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца года в Кемеровскую область поступят 34 новых автомобиля скорой помощи. Об этом во время выступления с Бюджетным посланием заявил губернатор Сергей Цивилев.

Продолжает обновляться парк автомобилей скорой помощи. В декабре текущего года область получит 34 новые машины. Плюс в январе 2019 года поступит еще 16 комфортабельных автомобиля «Газель» для доставки пациентов с хронической почечной недостаточностью для проведения процедур гемодиализа, - отметил Цивилев.

Также глава региона добавил, что до конца года в кузбасских городах будут смонтированы пять новых фельдшерско-акушерских пунктов. После оснащения оборудованием они будут открыты в начале 2019 года.