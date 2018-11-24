В Кемерове благодаря системе распознания лиц задержали преступника

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-24T08:15:55+03:00

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Благодаря системе распознания лиц, которая была разработана одной из российских компаний, в Кемерове удалось задержать преступника. Мужчина находился в розыске за грабеж.

Уже на четвертый день после начала работы системы распознания лиц камеры наблюдения зафиксировали и идентифицировали преступника, который находится в розыске.

Примечательно, что система распознания лиц внедряется в областном центре в рамках проекта «Цифровой город» и сейчас такие камеры установлены в нескольких магазинах. После того, как было запущено экспериментальное сканирование потока покупателей, система соотнесла изображение лица одного из них с фотографией гражданина, находящегося в розыске.

Как сообщают разработчики системы FindFace Security, с момента, когда лицо подозреваемого попало в зону съемки до сигнала в полицию проходит несколдкьо секунд. Именно благодаря такой оперативности прибывшие полицейские задержали подозреваемого.