Очевидцы сняли на видео, как в Кемерове ночной ветер сорвал обшивку с «Газели»
Минувшей ночью в Кузбассе разыгралась непогода. Ветер, скорость которого, по данным синоптиков, достигала 27 метров в секунду, наделал немало бед.
Кемеровчане уже делятся в социальных сетях последствиями штормового ветра. Так, в сетях появилось видео, как с припаркованной возле дома №91 по проспекту Шахтеров «Газели» ветер сорвал обшивку. Впрочем, одним только грузовичком дело не обошлось. Из-за метели на дорогах Кузбасса минувшей ночью была нулевая видимость, а из-за порывов ветра и гололеда автомобили сносило с трассы. Кроме того, местами происходили отключения электроэнергии, а порывы ветра ломали ветки деревьев, роняли мусорные контейнеры и выводили из строя дорожные знаки и светофоры.
ветер сорвл обшивку у грузовика в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42"
К слову, из-за сильного ветра и низкой видимости ночью для пассажирского транспорта была закрыта автодорога, соединяющая Кузбасс и Новосибирск.