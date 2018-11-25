Очевидцы сняли на видео, как в Кемерове ночной ветер сорвал обшивку с «Газели»

СЕГОДНЯ 04:47 2018-11-25T04:47:10+03:00

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Минувшей ночью в Кузбассе разыгралась непогода. Ветер, скорость которого, по данным синоптиков, достигала 27 метров в секунду, наделал немало бед.

Кемеровчане уже делятся в социальных сетях последствиями штормового ветра. Так, в сетях появилось видео, как с припаркованной возле дома №91 по проспекту Шахтеров «Газели» ветер сорвал обшивку. Впрочем, одним только грузовичком дело не обошлось. Из-за метели на дорогах Кузбасса минувшей ночью была нулевая видимость, а из-за порывов ветра и гололеда автомобили сносило с трассы. Кроме того, местами происходили отключения электроэнергии, а порывы ветра ломали ветки деревьев, роняли мусорные контейнеры и выводили из строя дорожные знаки и светофоры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/679299" frameborder="0"></iframe> ветер сорвл обшивку у грузовика в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42"

К слову, из-за сильного ветра и низкой видимости ночью для пассажирского транспорта была закрыта автодорога, соединяющая Кузбасс и Новосибирск.