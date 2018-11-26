Жителей Кузбасса разбудило землетрясение
Утром воскресенья кузбассовцы проснулись от подземного толчка. В Беловском районе произошло землетрясение.
По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, очаг сейсмособытия находился на глубине пяти километров практически под поселком Бачатский. Магнитуда колебаний составила 3,6 балла.
- В 7 утра это случилось. Вся семья почувствовала, - написала жительница поселка Валентина в социальной сети.
Последствия землетрясения на данный момент неизвестны. Скорее всего, пострадал лишь воскресный сон жителей Беловского района.
Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"