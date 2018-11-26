2018-11-26T03:02:31+03:00
Общество

Жителей Кузбасса разбудило землетрясение

Кузбассовцы почувствовали подземный толчок в семь утра
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Утром воскресенья кузбассовцы проснулись от подземного толчка. В Беловском районе произошло землетрясение.

По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, очаг сейсмособытия находился на глубине пяти километров практически под поселком Бачатский. Магнитуда колебаний составила 3,6 балла.

- В 7 утра это случилось. Вся семья почувствовала, - написала жительница поселка Валентина в социальной сети.

Последствия землетрясения на данный момент неизвестны. Скорее всего, пострадал лишь воскресный сон жителей Беловского района.

Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"

Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"

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