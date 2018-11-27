В Шерегеше от ветра пострадало кафе «Небо»

СЕГОДНЯ 06:28 2018-11-27T06:28:59+03:00

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Штормовой ветер, начавшийся в ночь с 24 на 25 ноября, натворил немало без во всем Кузбассе. Не обошлось без разрушений и в Шерегеше. Здесь от стихии пострадало кафе «Небо».

Фотографии с места ЧП очевидцы выложили в группе «Шергеш: сезон 2018-2019» во «ВКонтакте». Кафе, которое находилось на горе «Зеленая» серьезно пострадало от штормового ветра. Так, порывами ветра здесь оказалась разрушена терраса. Элементы конструкции выбили окна кафе, и потом уже порывами ветра оказались сорваны потолочные плиты в помещении. Теперь хозяевам предстоит отремонтировать и все кафе внутри, и восстановить террасу.

Фото: vk.com

- Желаем скорейшего восстановления заведения хозяевам, а подписчикам - будьте аккуратнее и берегите себя, - написали администрации группы «ВКонтакте».