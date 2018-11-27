2018-11-27T10:31:34+03:00
Общество

В Кемерове собаки от избытка чувств заблокировали двери двух квартир

Попасть хозяевам домой удалось только после приезда спасателей
Екатерина РОМАНОВА
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Собаки так скучали по хозяевам, что случайно заблокировали двери. Фото: архив КП.Собаки так скучали по хозяевам, что случайно заблокировали двери. Фото: архив КП.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В минувшую субботу специалистам Кемеровской службы спасения пришлось дважды выезжать по нестандартным сигналам. В обоих случаях собаки заблокировали двери квартир. Правда, сделали это они по разным причинам.

Первый сигнал поступил на пульт диспетчера в 14:41. Пожилой кемеровчанин рассказал, что в течение некоторого времени его не было дома, а когда он вернулся, его собака так обрадовалась предстоящей встрече с хозяином, что в переизбытке эмоций случайно задвинула защелку на двери, встав на нее лапами. Мужчина не смог открыть ключом дверь, и лишь спасателям удалось деблокировать замок.

Спустя четыре часа с похожей проблемой обратилась жительница Южного. Вместе с внучкой они отправились на прогулку, а пса оставили дома. Возмущенный несправедливостью, пес принялся отчаянно прыгать на дверь. В какой-то момент он также случайно закрыл защелку. Специалисты Кемеровской службы спасения вновь пришли на помощь и помогли хозяйкам собаки попасть домой.

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