В Кемерове собаки от избытка чувств заблокировали двери двух квартир

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-27T10:31:34+03:00

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В минувшую субботу специалистам Кемеровской службы спасения пришлось дважды выезжать по нестандартным сигналам. В обоих случаях собаки заблокировали двери квартир. Правда, сделали это они по разным причинам.

Первый сигнал поступил на пульт диспетчера в 14:41. Пожилой кемеровчанин рассказал, что в течение некоторого времени его не было дома, а когда он вернулся, его собака так обрадовалась предстоящей встрече с хозяином, что в переизбытке эмоций случайно задвинула защелку на двери, встав на нее лапами. Мужчина не смог открыть ключом дверь, и лишь спасателям удалось деблокировать замок.

Спустя четыре часа с похожей проблемой обратилась жительница Южного. Вместе с внучкой они отправились на прогулку, а пса оставили дома. Возмущенный несправедливостью, пес принялся отчаянно прыгать на дверь. В какой-то момент он также случайно закрыл защелку. Специалисты Кемеровской службы спасения вновь пришли на помощь и помогли хозяйкам собаки попасть домой.