2018-11-27T14:15:05+03:00
Общество

В кемеровской Лесной Поляне поселились Тимон и Пумба

Город готовится к встрече Нового года
Ирина АВТУШКО
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Фото: пресс-служба администрации города КемеровоФото: пресс-служба администрации города Кемерово
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Кемеровчане продолжают активно украшать город к предстоящим новогодним праздникам. Они размещают в территориях персонажей из известных сказок и мультфильмов. Так, у одного из домов на улице Щегловская активистка-общественница Ирина Трапезникова создала сказочных персонажей из снега – это символы Нового года Дед Мороз, Снегурочка, а также герои известного мультфильма Король Лев и его друзья Тимон и Пумба.

Как рассказали в пресс-службе администрации области, активная горожанка успела не только украсить улицу, но и провела в Центре по работе с населением «Лесная Поляна» мастер-класс по изготовлению елочных игрушек из ваты.

Напомним, что в Кемерове с 30 ноября по 21 декабря будет проходить городской смотр-конкурс «Снежный калейдоскоп» на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий, подъездов, жилых домов, улиц частного сектора, а также строительство во дворах и на придомовых территориях снежных городков и ледовых фигур.

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