В Ленинске-Кузнецком в ДТП погибла беременная женщина

СЕГОДНЯ 18:12 2018-11-27T19:08:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 27 ноября, в Ленинске-Кузнецком случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь молодой женщины.

Как сообщают очевидцы, ВАЗ-2113 и Mercedes столкнулись около 16:00 неподалеку от дома №58 по улице Кирова. В отечественном автомобиле находились двое: женщина-водитель и молодой человек. В результате столкновения мужчина-пассажир получил травмы, неопасные для жизни, а вот травмы, которые получила водитель, оказались смертельными.

Родственники погибшей сообщают о том, что она находилась на шестом месяце беременности. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к смертельному ДТП.

ГИБДД Кузбасса напоминает о том, что зимой автолюбителям необходимо учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем.