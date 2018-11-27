В Ленинске-Кузнецком в ДТП погибла беременная женщина
Во вторник, 27 ноября, в Ленинске-Кузнецком случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь молодой женщины.
Как сообщают очевидцы, ВАЗ-2113 и Mercedes столкнулись около 16:00 неподалеку от дома №58 по улице Кирова. В отечественном автомобиле находились двое: женщина-водитель и молодой человек. В результате столкновения мужчина-пассажир получил травмы, неопасные для жизни, а вот травмы, которые получила водитель, оказались смертельными.
Родственники погибшей сообщают о том, что она находилась на шестом месяце беременности. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к смертельному ДТП.
ГИБДД Кузбасса напоминает о том, что зимой автолюбителям необходимо учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем.