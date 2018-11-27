«Сексуальный лосось» довел владельцев службы доставки суши из Кемерова до штрафа

СЕГОДНЯ 19:03 2018-11-27T19:13:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове оштрафовали известную службу доставки: в блюдах, которые здесь предлагались покупателям, обнаружена кишечная палочка.

Известная служба доставки японской еды заплатит штраф за то, что здесь допускались различные нарушения при хранении и использовании продуктов. Так, в конце августа – начале сентября здесь проходила проверка. Ее результаты оказались неутешительными: сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в холодильниках соусы и сыр с истекшим сроком годности, а в слабосоленом лососе, роллах «Калифорния лонг» и жареном ролле «Сексуальный лосось» кишечную палочку. Кроме того, как сообщается на сайте Арбитражного суда Кемеровской области, персонал заведения не проходил медосмотр в положенные сроки.

Решением суда предпринимателя, который владеет службой доставки, оштрафовали на 30 тысяч рублей.