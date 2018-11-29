2018-11-29T05:27:27+03:00
Общество

«Шерегеш-экспресс» будет курсировать по будням

Дополнительные рейсы ввели по четвергам и пятницам
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Электропоезд «Шерегш-экспресс» будет курсировать и в будние дни. Дополнительные рейсы решено ввести в четверг и пятницу.

Как рассказали в компании «Кузбасс-пригород», электропоезд оказался востребованным видом транспорта – за первые четыре рейса им воспользовались более 700 пассажиров. Поэтому было решено ввести дополнительные рейсы в будние дни.

Напомним, электропоезд «Шерегеш-экспресс» был запущен в день старта нового горнолыжного сезона – 17 ноября. Изначально расписание электрички предполагало работу по выходным и праздничным дням.

Электропоезд отправляется от вокзала Новокузнецка в 06.28. От станции Чугунаш – в 19.00. От Чугунаша до Шерегеша и назад курсируют автобусы. Стоимость проезда в туристическом электропоезде в вагоне первого класса составляет 300 рублей (детский 150 рублей), в вагоне третьего класса – 150 рублей (детский 75 рублей). Время в пути составляет четыре часа четыре минуты. В вагонах есть место для горнолыжного оборудования, бар, видеомониторы.

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