2018-11-30T04:27:27+03:00
Общество

В Кузбассе 30 ноября объявлено штормовое предупреждение

Скорость ветра может достигать 28 метров в секунду
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: архив КПФото: архив КПФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе вновь объявлено штормовое предупреждение: непогода будет властвовать на территории области в течение суток.

Последний декабрьский день принесет в Кузбасс непогоду и сильный ветер. 30 ноября столбики термометров поднимутся до +1 градуса, однако тепло будет сопровождаться снегом и мокрым снегом, причем местами он будет идти очень сильно. Ожидаются метели, а на дорогах – снежные заносы и гололедица.

Особое внимание кузбассовцев синоптики обращают на то, что в течение дня ветер будет усиливаться до 19-24 метров в секунду, а его порывы будут достигать 25-28 метров в секунду. В течение дня ожидается понижение температуры.

Кузбассовцев призывают быть предельно осторожными на дорогах. Пешеходам же стоит выбирать пути, которые проходят на расстоянии от жилых домов, высоких деревьев и линий электропередачи.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кредитный портфель ВТБ превысил 1 триллион рублей
В Кемерове из-за ветра не смогли приземлиться самолеты
Два кафе с опасной едой закрыли в Новокузнецке
В Новокузнецке отменили ярмарку из-за штормового ветра
Вооруженный драгдилер делал закладки в Кемерове
Прокопчанин в маске ограбил магазин
Кузбассовец выпал из окна 12 этажа и погиб
В Кемерове пропал нуждающийся в помощи пенсионер
Кемерово стоит в 9-балльних пробках
Работа котельной в кузбасском поселке – под контролем
Кузбассовцы помогли женщине сжечь труп и получили штраф
Погоня со стрельбой: в Кемерове ночью задержали неадекватного водителя
В Кузбассе разыскивают парня с татуировкой и его друга
СК просит продлить арест руководителю тушения пожара в «Зимней вишне»
Кузбасские синоптики рассказали о погоде в первые выходные декабря
В кемеровских школах открыли первые ледовые катки
В Кузбассе школьники-волонтеры получат дополнительные баллы за ЕГЭ
Разлетались: кузбассовцы делятся видео с НЛО