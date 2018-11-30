В Кузбассе 30 ноября объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 04:27 2018-11-30T04:27:27+03:00

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В Кузбассе вновь объявлено штормовое предупреждение: непогода будет властвовать на территории области в течение суток.

Последний декабрьский день принесет в Кузбасс непогоду и сильный ветер. 30 ноября столбики термометров поднимутся до +1 градуса, однако тепло будет сопровождаться снегом и мокрым снегом, причем местами он будет идти очень сильно. Ожидаются метели, а на дорогах – снежные заносы и гололедица.

Особое внимание кузбассовцев синоптики обращают на то, что в течение дня ветер будет усиливаться до 19-24 метров в секунду, а его порывы будут достигать 25-28 метров в секунду. В течение дня ожидается понижение температуры.

Кузбассовцев призывают быть предельно осторожными на дорогах. Пешеходам же стоит выбирать пути, которые проходят на расстоянии от жилых домов, высоких деревьев и линий электропередачи.