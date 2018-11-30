В Кузбассе конкурс на лучшего Деда Мороза перенесли из-за непогоды

СЕГОДНЯ 16:33 2018-11-30T16:33:03+03:00

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Музей-заповедник «Томская Писаница» перенес конкурс «Лучший Дед Мороз Кузбасса-2018» из-за плохой погоды. Конкурс переносится на 8 декабря.

«Непогода, увы, внесла свои коррективы. Обещают усиление ветра, снежные заносы, похолодание. Так что было решено неделю переждать, чтобы ничего не омрачило празднество», – отметили в музее.

Несмотря на отмену конкурса резиденция Деда Мороза продолжит работу. 1 декабря в «Томской Писанице» пройдут игры и конкурсы.

Отметим, что рамках конкурса 8 декабря в заповеднике соберутся все Деды Морозы Кузбасса. Для главного Деда Мороза свяжут шарф длиной 300 метров.