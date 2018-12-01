Житель Кемерова выращивал на окне коноплю

СЕГОДНЯ 03:26 2018-12-01T03:26:52+03:00

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В Кемерове 42-летний мужчина выращивал на у себя на окне коноплю и хранил марихуану. За нарушение закона ему назначили 240 часов обязательных работ.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, летом этого года полицейские получили сигнал о бытовом конфликте на ФПК. Один из участником потасовки заперся в комнате и отказался кого-либо пускать.

–По словам других жильцов квартиры, мужчина всегда держал дверь в свою комнату запертой, а всем членам семьи было запрещено входить в помещение, – отметили в полиции.

Когда стражи порядка проникли внутрь, то увидели 19 кустов конопли, которые росли в горшках на подоконнике. Также в комнате полицейские обнаружили четыре контейнера с марихуаной. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ и лишил водительских прав.