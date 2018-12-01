Пропавшего в Кузбассе пенсионера нашли

СЕГОДНЯ 08:53 2018-12-01T08:53:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о завершении поиска пропавшего 29 ноября пенсионера.

- Александр Дуров найден, жив! Спасибо всем откликнувшимся за участие в поисках, - сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда на своей странице в социальных сетях.

Напомним, объявление о том, что 73-летний Александр Дуров ушел из дома в неизвестном направлении, появилось 29 ноября. По сообщениям родных и близких, а также волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. К счастью, поиски завершились успешно, и мужчина вновь окружен заботой и вниманием.