«По колено в воде»: глава Новокузнецка рассказал о борьбе коммунальщиков с растаявшим снегом

СЕГОДНЯ 10:51 2018-12-01T10:51:43+03:00

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Последний день осени отметился непогодой в Кузбассе. Так, на юге области снег растаял и буквально затопил улицы.

В ночь с 29 на 30 ноября температура воздуха в Новокузнецке доходила до +4 градусов, а вместо зимнего снега пошел дождь. И уже к утру на тротуарах и дорогах были не просто лужи, а лужищи. Причем под водой нередко был лед.

- Таяние снега привело к образованию больших рек. Дорожники в ручную, по колено в холодной воде, пробивали ливневую канализацию, - написал на своей странице во «ВКонтакте» мэр города Сергей Кузнецов

Фото: vk.com, Сергей Кузнецов.

Глава Новокузнецка отметил, что в течение всех выходных коммунальщики будут бороться со снегом и льдом на улицах города. Также Сейргей Кузнецов опубликовал фотографии, которые наглядно демонстрируют, как идет работа и поблагодарил дорожников и коммунальщиков за их труд.