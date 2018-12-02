Юных кузбассовцев научили безопасному поведению на льду
Вместе с наступлением холодов сотрудники МЧС начинают проводить профилактическую акцию «Безопасный лед». Сейчас уже более 32 тысяч школьников узнали, как правильно вести себя на водоемах зимой.
Для того, чтобы рассказать о главных правилах безопасности, кузбасские спасатели побывали в 500 образовательных учреждениях Кемеровской области, где в общей сложности обучается более 32 тысяч человек. Специалисты МЧС на уроках безопасности рассказали, как ежедневно проверяются места возможного выхода на лед людей и выезда туда техники. К слову, таких мест в области – 180.
- Самое пристальное внимание в ходе профилактической работы инспекторский состав ГИМС МЧС России уделяет любителям подледного лова. Во время патрулирования для предупреждения несчастных случаев с ними проводятся беседы с вручением памяток по правилам безопасности на льду, - сообщили в пресс-службе ведомства.