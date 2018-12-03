Над Кемеровом взошли два солнца

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-03T12:38:53+03:00

А вы успели сфотографировать два солнца на кемеровском небе? Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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Сразу два солнца в небе наблюдали в понедельник, 3 декабря, жители областного центра. Солнце, окруженное ярким ореолом, - и его отражение, чуть поменьше и окруженное радугой.

Редкое явление – гало – наблюдали сегодня кемеровчане. Вокруг солнца появился большой яркий ореол, местами – просто светящийся, местами – переливающийся разными цветами, словно радуга. И в одном из световых столбов возникло яркое пятно, напоминающее солнце.

- Гало похоже на радугу, но в отличие от радуги состоит из кристалликов льда, - рассказала о природе гало Наталья Полуэктова. – И в этой «радуге» появляются два ложных солнца – с двух сторон от настоящего. Иногда бывает двойной ореол, и тогда можно наблюдать четыре ложных солнца. Чаще всего гало является предвестником сильных морозов. Так что у нас сегодня в Кемерове появился такой вот «синоптик» подтверждающий наступление сильных морозов.

Гало – явление редкое и очень красивое. А вы успели сфотографировать два солнца на кемеровском небе?