2018-12-04T07:19:39+03:00
Общество

Кузбассовцы сняли видео полета космического корабля

Фотографиями и видео необычного явления кузбассовцы делятся в соцсетях [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Максим БраудеФото: Максим Брауде
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Вечером 3 декабря кузбассовцы заметили, как по небу летит яркий объект. Его полет многие запечатлели на фото и видео.

Кемеровчане, разместившие в соцсетях первые фотографии, задавали вопрос: что это может быть? И если одни подозревали, что это «еще один метеор», то другие всерьез уверяли, что над городом пролетело НЛО. Видели летящий объект в Кемерове, Полысаеве, Ленинске-Кузнецком...

Ракета над Кемеровом..Видео: vk.com, "Регион 42"

- Это инопланетяне! Мы все умрем! – полушутя-полусерьезно писали комментаторы.

Фото: vk.com, "Регион 42"

Фото: vk.com, "Регион 42"

Но, как и всегда, истина же оказалась где-то рядом: это действительно была ракета, но вовсе не инопланетная, а вполне земная. Вечером 3 декабря, в 14:40 (мск) с космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль «Союз».

- На борту ТПК «Союз МС-11» члены длительной экспедиции МКС-58/59 – космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн, астронавт CSA Давид Сен-Жак, - сообщает Роскосмос.

Фото: Максим Брауде

Фото: Максим Брауде

Кузбассовцы же видели как раз полет корабля, направлявшегося к Международной космической станции. К слову, сейчас космонавты уже на борту станции, а на память жителям Кемеровской области о запуске корабля остались красивые фотоснимки и видео.

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