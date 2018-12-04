2018-12-04T08:22:10+03:00
Общество

Кузбасские власти решили, насколько повышать стоимость проезда

Вопрос повышения цен рассмотрит региональная энергетическая комиссия 10 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
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Для пенсионеров стоимость проезда увеличится до 10 рублей за одну поездкуДля пенсионеров стоимость проезда увеличится до 10 рублей за одну поездкуФото: Максим КИСЕЛЕВ
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Кузбасские власти решили, насколько повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Вопрос изменения платы за проезд рассмотрит региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 10 декабря.

– Необходимость увеличения стоимости проезда в большей степени обусловлена значительным увеличением расходов перевозчиков за счет роста цен на топливо, запасные части, изменением налогового законодательства, а также необходимостью доведения заработной платы транспортников до МРОТ, – прокомментировал председатель РЭК Дмитрий Малюта.

Планируется, что стоимость проезда в троллейбусе, трамвае, автобусе с обычным режимом движения повысится до 20 рублей, в экспрессе – до 21 рубля за поездку.

Увеличится стоимость проезда и для пенсионеров – до 10 рублей за одну поездку. Кроме того, предлагают повысить стоимость проезда пассажиров и провоза багажа на 25 процентов на пригородных маршрутах и на пять процентов – на междугородних.

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