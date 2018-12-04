Кузбасские власти решили, насколько повышать стоимость проезда
Кузбасские власти решили, насколько повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Вопрос изменения платы за проезд рассмотрит региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 10 декабря.
– Необходимость увеличения стоимости проезда в большей степени обусловлена значительным увеличением расходов перевозчиков за счет роста цен на топливо, запасные части, изменением налогового законодательства, а также необходимостью доведения заработной платы транспортников до МРОТ, – прокомментировал председатель РЭК Дмитрий Малюта.
Планируется, что стоимость проезда в троллейбусе, трамвае, автобусе с обычным режимом движения повысится до 20 рублей, в экспрессе – до 21 рубля за поездку.
Увеличится стоимость проезда и для пенсионеров – до 10 рублей за одну поездку. Кроме того, предлагают повысить стоимость проезда пассажиров и провоза багажа на 25 процентов на пригородных маршрутах и на пять процентов – на междугородних.