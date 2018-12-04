2018-12-04T11:43:16+03:00
Происшествия

В Кемерове трамвай и фура не поделили дорогу

Из-за этого движение по Кузнецкому проспекту оказалось затруднено
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Около 12:15 во вторник, 4 декабря, в Кемерове на Кузнецком проспекте случилось дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и трамвая.

Снимки с места происшествия в социальных сетях разместили горожане. На фото видно, что трамвай, следовавший по маршруту №8, получил серьезные повреждения: у него буквально вырвана передняя часть. Кроме того, сам трамвай сошел с рельсов.

Как сообщил Максим Гончаренко, начальник пресс-службы КЭТК, трамвай шел от конечной остановки «КЭМЗ» в сторону «Азота». И водитель трамвая, и водитель КамАЗа видели друг друга. Тем не менее, камазист не предоставил преимущество при движении трамваю и врезался в него. И лишь благодаря высокому профессионализму водителя трамвая, которая стала плавно останавливать транспортное средство, удалось избежать травм среди пассажиров.

Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"

- Резко остановить трамвай, чтобы он встал как вкопанный, при такой погоде просто невозможно: холодно, на рельсах куржак (мелкая наледь), - прокомментировал Максим Гончаренко. – Водитель груженого КамАЗа не учел этого, оттого и произошло столкновение.

Ни пассажиры, ни водители не получили травм, однако сам трамвай серьезно пострадал. После техосмотра будет понятно: возможно ли его в принципе восстановить и вновь вернуть на линию.

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