Нашелся и вновь потерялся: В Новокузнецке разыскивают подростка

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-04T13:57:54+03:00

В этот раз мальчишка пропал вместе с другом

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В Новокузнецке разыскивают двоих пропавших без вести подростков. Один из них некоторое время назад также находился в розыске.

Двое подростков – Кирилл Бочарников 2004 года рождения и Степан Якушев 2006 года рождения - накануне пропали в Новокузнецке. Подростки ушли из дома и не вернулись обратно. При этом их местонахождение на данный момент не установлено. В последний раз подростков видео 4 декабря около 12:00.

Приметы Кирилла Бочарникова: на вид около 14 лет, рост 160 см, средней полноты, волосы темно-русые.

В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку с опушкой на капюшоне, черные брюки, синюю шапку с белой полосой и черные ботинки.

Приметы Степана Якушева: на вид 10-12 лет, рост 150 см, худощавого телосложения.

В день исчезновения был одет в ярко-зеленую куртку, черные брюки, черно-зеленую шапку и черные ботинки.

Если вам известно местонахождение подростков, сообщите об этом в полицию

Сделать это можно по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-61-60-96 либо «02».