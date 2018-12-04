Новокузнечанин ограбил музработника, пока устраивал ребенка в сад

СЕГОДНЯ 16:51 2018-12-04T16:51:29+03:00

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Обычная беседа с отцом будущего воспитанника детского сада закончилась кражей и общением с сотрудниками полиции. Мужчина ограбил музыкального работника детсада.

Когда в один из дней на прием к заведующей пришел отец ребенка, чтобы побеседовать об устройстве малыша в сад, женщина была немного занята. Она попросила посетителя подождать в коридоре и ненадолго отвлеклась на текущие дела. О чем именно беседовали заведующая и мужчина – неизвестно, но когда он ушел, одна из сотрудниц детского сада обнаружила, что из сумки пропал кошелек. А вместе с ним – банковские карты и 500 рублей.

Конечно же, сотрудники полиции тут де прибыли на место ЧП, а когда стали просматривать записи с камер видеонаблюдения, сразу же опознали визитера. Как оказалось, в детский сад наведался вовсе не заботливый отец, а 40-летний вор-рецидивист. Когда его задержали, мужчина во всем сознался. Кроме того, выяснилось, что он причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, теперь мужчине, укравшему кошелек музработника детского сада, грозит до пяти лет лишения свободы.