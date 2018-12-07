За сутки в Кузбассе замерзли насмерть два человека

7 Дек. 08:03 2018-12-07T08:03:10+03:00

Три человека получили обморожения, так как были в состоянии алкогольного опьянения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Кузбассе за прошедшие сутки насмерть замерзли два человека. Случаи смертей в морозы зафиксированы в областном центре и в Юрге.

Всего за сутки в больницы Кемеровской области по поводу холодовых травм поступило 22 обращения. По трем из них холодовые травмы были получены в состоянии алкогольного опьянения.

Больше всего обращений было зафиксировано в Кемерове. Здесь за помощью обратились пять человек. По два обращения в Юрге, Тисульском районе, Прокопьевске, Новокузнецке, Мариинске и Анжеро-Судженске, по одному – в Краснобродском, Таштаголе, Киселевске, Гурьевске и Крапивинском районе.

- Двух человек в Юрге и в Кемерове спасти не удалось. Они скончались до приезда врачей. 13 человек госпитализированы, сообщили в областном центре медицины катастроф.