За сутки в Кузбассе замерзли насмерть два человека
В Кузбассе за прошедшие сутки насмерть замерзли два человека. Случаи смертей в морозы зафиксированы в областном центре и в Юрге.
Всего за сутки в больницы Кемеровской области по поводу холодовых травм поступило 22 обращения. По трем из них холодовые травмы были получены в состоянии алкогольного опьянения.
Больше всего обращений было зафиксировано в Кемерове. Здесь за помощью обратились пять человек. По два обращения в Юрге, Тисульском районе, Прокопьевске, Новокузнецке, Мариинске и Анжеро-Судженске, по одному – в Краснобродском, Таштаголе, Киселевске, Гурьевске и Крапивинском районе.
- Двух человек в Юрге и в Кемерове спасти не удалось. Они скончались до приезда врачей. 13 человек госпитализированы, сообщили в областном центре медицины катастроф.