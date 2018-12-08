Кузбассовец получил топором по голове за комплимент чужой женщине

8 Дек. 05:20 2018-12-08T05:20:43+03:00

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В Кузбассе местный житель получил топором по голове за то, что сделал комплимент чужой женщине. Ударивший его ревнивец следующие 7,5 лет проведет в колонии строгого режима.

Инцидент произошел в июле в городе Осинники. 34-летний местный житель распивал спиртное в компании сожительницы и соседа. Во время застолья гость сделал комплимент присутствующей женщине – высказывание не понравилось хозяину дома. Он разозлился, взял топор и ударил им соседа по голове. Мужчина смог самостоятельно добраться до дома, где родственники вызвали ему скорую помощь – врачам удалось спасти жизнь кузбассовцу, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Ревнивец был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Примечательно, что ранее он уже был судим. Суд вынес мужчине наказание в виде 7,5 лет колонии строгого режима.