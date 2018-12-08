В Кемерове автолюбитель с пистолетом в руках требовал пустить его в ряд
Очевидцы сняли на видео агрессивного пассажира отечественного автомобиля. Выясняя отношения на дороге, он угрожал оппоненту пистолетом.
Автолюбитель из Кемерова решил, что в борьбе за право перестроиться в нужный ряд больше подходит не взаимовежливость, а агрессия. Водитель решил объехать пробку по встречной полосе, а когда его не пустили обратно в ряд, стал вести себя агрессивно. Водитель и пассажир решили не ждать, когда их кто-нибудь из автомобилистов пропустит. Пассажир, находившийся в автомобиле ВАЗ открыл окно, высунул руку с пистолетом и на глазах многочисленных свидетелей принялся угрожать автолюбителю, не пустившего его в ряд.
В Кемерове автолюбитель с пистолетом в руках требовал пустить его в ряд.Видео: vk.com, "Регион 42"
- Кемеровские гангстеры. Ехали по встречной полосе достали пистолет после того, как их не пускали в ряд, - прокомментировал инцидент автор видео, появившегося вскоре инцидента в соцсетях.
Большинство пользователей соцсетей предложили отправить ролик в «Мобильный патруль». А некоторые предположили, что за рулем находятся совсем юные автолюбители, и деньги на штраф им придется занимать у родителей.