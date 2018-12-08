2018-12-08T12:22:14+03:00
Происшествия

В Кемерове автолюбитель с пистолетом в руках требовал пустить его в ряд

Поведение агрессивного пассажира ВАЗа очевидцы сняли на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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Очевидцы сняли на видео агрессивного пассажира отечественного автомобиля. Выясняя отношения на дороге, он угрожал оппоненту пистолетом.

Автолюбитель из Кемерова решил, что в борьбе за право перестроиться в нужный ряд больше подходит не взаимовежливость, а агрессия. Водитель решил объехать пробку по встречной полосе, а когда его не пустили обратно в ряд, стал вести себя агрессивно. Водитель и пассажир решили не ждать, когда их кто-нибудь из автомобилистов пропустит. Пассажир, находившийся в автомобиле ВАЗ открыл окно, высунул руку с пистолетом и на глазах многочисленных свидетелей принялся угрожать автолюбителю, не пустившего его в ряд.

В Кемерове автолюбитель с пистолетом в руках требовал пустить его в ряд.Видео: vk.com, "Регион 42"

- Кемеровские гангстеры. Ехали по встречной полосе достали пистолет после того, как их не пускали в ряд, - прокомментировал инцидент автор видео, появившегося вскоре инцидента в соцсетях.

Большинство пользователей соцсетей предложили отправить ролик в «Мобильный патруль». А некоторые предположили, что за рулем находятся совсем юные автолюбители, и деньги на штраф им придется занимать у родителей.

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