2018-12-09T08:05:26+03:00
Происшествия

В Кузбассе задержали рецидивиста-кофемана

Мужчина похитил из магазинов больше 20 банок кофе
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Кузбассе задержали рецидивиста, который похитил из магазинов больше 20 банок кофе. Мужчине грозит тюремный срок.

Осенью в дежурную часть полиции города Ленинска-Кузнецкого обратился директор одного из магазинов. Он сообщил, что неизвестный похитил из зала 11 банок кофе стоимостью около трех тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель – ранее его уже привлекали к ответственности за кражи товара из магазинов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого была установлена его причастность к серии аналогичных преступлений. В общей сложности он похитил из магазинов более 20 банок кофе, которые он потом продавал прохожим, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Рецидивисту-кофеману грозит до четырех лет тюрьмы.

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