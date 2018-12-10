2018-12-10T12:30:51+03:00
Общество

Проезд в Кузбассе подорожает с 20 декабря

Такое решение принято на заседании Региональной энергетической комиссии
Екатерина РОМАНОВАЕкатерина БОРМОТОВА
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Проезд в Кузбассе подорожает с 20 декабряПроезд в Кузбассе подорожает с 20 декабряФото: Екатерина РОМАНОВА
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В понедельник, 10 декабря, в Кемерове состоялось заседание правления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области. По итогам заседания принято решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Уже с 20 декабря кузбассовцам придется платить за проезд больше. Так, пенсионерам одна поездка обойдется в 10 рублей – вместо нынешних четырех. При этом льготным проездом – независимо от повышения пенсионного возраста – по-прежнему смогут воспользоваться все женщины с 55 и мужчины с 60 лет.

С 16 до 20 рублей повысится проезд в муниципальном транспорте Новокузнецка и Кемерова, в других города повышение будет еще более ощутимым – с 15 до 20 рублей, в экспрессах - 21 рубля. Вырастит стоимость одной поездки и в маршрутных такси Кемерова – до 22 рублей.

Вырастет и стоимость проездных билетов. Так, "школьный" проездной будет стоить 200 рублей, проездной для учащихся средних, специальных, начальных профессиональных учебных заведений, студентов высших учебных заведений очной формы обучения - 300 рублей. Пенсионерам придется заплатить за месячный проездной 500 рублей, а всем остальным пассажирам - 1000 рублей.

Специалисты РЭК, департамента транспорта и связи отметили, что после повышения стоимости проезда появится возможность повысить и заработную плату водителям общественного транспорта и специалистам ремонтных бригад.

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