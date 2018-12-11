В Новокузнецке автобус наехал на своего водителя
Мужчина не поставил транспорт на ручник
Фото из архива "КП"
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В Новокузнецке автобус наехал на своего водителя, который не поставил транспорт на ручной тормоз. Мужчине сломало ногу и оторвало пальцы.
Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», инцидент произошел на территории пассажирского автотранспортного предприятия по улице Слесарная. 58-летний водитель вышел из автобуса, не поставив его на ручной тормоз. В какой-то момент автобус покатился и вдавил мужчину к металлическим воротам гаража. Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали перелом ноги и отрыв пальцев на левой стопе.